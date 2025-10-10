SDG: Deyrizor’da Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar güçlerimize saldırdı

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Şam Yönetimine bağlı silahlı grupların Deyrizor kırsalında bir noktalarına saldırması sonucu bir savaşçılarının hayatını kaybettiği, 9 savaşçılarının da yaralandığını duyurdu.

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı gruplar, Deyrizor’un doğu kırsalındaki 7 Köyler bölgesinde bulunan Merat köyündeki noktalarına drone saldırısı düzenledi." denildi.

Saldırı sonucunda SDG’nin bir savaşçısının hayatını kaybettiği, 9 savaşçısının da yaralandığı belirtildi.

SDG açıklamasında, güçlerinin saldırılara hemen karşılık verdiğini, silahlı grupların Fırat Nehri’nin karşı tarafındaki noktalarını bombaladığını ve çok sayıda saldırganın yaralandığını belirtti.