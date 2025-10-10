Kolombiya Devlet Başkanı: Kürt devletinin kurulmasını destekliyorum

3 saat önce

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Francisco Petro Urrego, Kürdistan devletinin kurulmasına desteğini açıkça ifade etti.

Gustavo Petro, 10 Ekim Cuma günü, Brüksel'de Kolombiya diasporası ile yapılan toplantının ardından, Kurdistan24 muhabirine açıklama yaptı.

Kürt halkının bağımsızlık çabalarına desteğini açıkça dile getiren Kolombiya Devlet Başkanı, "Her zaman milletlerin özellikle de Filistinlilerin özgürlüğüne inandım. Orta Doğu'daki Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

"Kürtlerin, özellikle Kobani'de siyah bayraklara (terör örgütü DAİŞ) karşı mücadelesi çok önemliydi." diyen Gustavo Petro, Kürtlerin Orta Doğu'yu özgürleştirmek için verdikleri mücadeleye rağmen kendi ülkelerine kavuşamadıklarını vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı, ayrıca Kürtler ve Filistinlilerin, bağımsız bir devlete sahip olmak için masaya oturup diyaloğa başvurmaları gerektiğine inandığını söyledi.