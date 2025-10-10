İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı

2 saat önce

İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Musaylih beldesini hedef aldığı belirtilirken, 10'dan fazla kez hedef aldığı bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği ve endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu aktarıldı.

Hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğuna işaret edilirken, Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, "Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı" iddia edilen araçların hedef alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesi ihlal ettiği savunuldu.