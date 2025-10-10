Mazlum Abdi: Güçlerimiz Suriye ordusunun bir parçası olacak

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye ordusuna entegre olacaklarını ve bu amaçla Şam’a bir heyet göndereceklerini bildirdi.

SDG’nin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Mazlum Abdi, "Yakında askeri komitemiz Şam'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında, SDG’nin Suriye Savunma Bakanlığına entegrasyonu konusunu ele alacağız.” dedi.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’de yeni bir sürecin başladığını belirten Mazlum Abdi “Yeni bir Suriye ordusu kuruluyor. Biz de temel gücü olarak yeni Suriye ordusunda rol alacağız.” diye konuştu.

Mazlum Abdi, Suriye genelinde terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadeleyi koordineli bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

Şam ve Özerk Yönetim, daha önce ve 10 Mart mutabakatının ardından, mutabakat maddelerinin hayata geçirilmesi için ortak bir komite kurmuştu. Bu maddelerin en önemlileri, "sivil ve askeri kurumların birleştirilmesi" ve "Kürt haklarının anayasada tanınması"ydı.

Daha önce müzakereler özerk yönetimin kendi özelliklerini korumakta ısrarcı olmadı, Şam’ın merkezi devlet sisteminde ısrar etmesi, Özerk Yönetim’in de ademi merkeziyetçilik istemesi gibi çeşitli engellerle karşılaşmıştı.

Bu yeni gelişme, Suriye'de siyasi çözüm ve güçlerin birleşmesi yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.