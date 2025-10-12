İsrail ordusu: Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esir teslim alındı

1 saat önce

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti. İsrail ordusu, serbest bırakılan 7 esiri teslim aldığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.

Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail'e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaşmıştı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.

İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.