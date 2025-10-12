Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından İmralı’ya ziyaret

45 dakika önce

Asrın Hukuk Bürosu avukatları PKK lideri Önderi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti.

MA'nın haberine göre 13 Ekim 2025 Pazartesi günü, Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan ve diğer tutsaklar ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti.

Heyette, Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

En son Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, 3 Ekim 2025 Cuma günü İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin Öcalan ile görüşmesi üç buçuk saat sürmüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise ANKA Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun görevlerinden birinin hukuki zemin oluşturmak olduğunu belirterek, komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğini ve bunun “kimseyi küçültmeyeceğini” söylemişti.