SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunda ön anlaşmaya varıldı

12 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye ordusuna entegre olma konusunda ön anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Mazlum Abdi, AFP'ye yaptığı açıklamada, güçlerinin Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegre edilmesine yönelik bir mekanizma konusunda Şam yönetimiyle "ön anlaşmaya" vardıklarını belirterek, iki taraf arasındaki görüşmelerin Şam'da devam edeceğini kaydetti.

Anlaşmaya göre petrol üretim sahaları Şam yönetimine devredilecek, SDG güçleri Haseki, Rakka ve Deyrizor’da merkezi orduya bağlı olarak tümen ve tugaylar altında faaliyet gösterecek. Bölgedeki Asayiş İç Güvenlik Güçleri ise İçişleri Bakanlığı iç güvenlik güçleri ile birleştirilecek.

SDG'nin merkezi orduya katılmasına yönelik bir yandan Şam ile Kuzeydoğu yönetimleri arasında temaslar artarken, Ankara gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la bir araya gelerek, SDG’nin Suriye merkezi ordusuna entegrasyonunun detaylarını görüştü.

Şam ve Özerk Yönetim, daha önce ve 10 Mart mutabakatının ardından, mutabakat maddelerinin hayata geçirilmesi için ortak bir komite kurmuştu. Bu maddelerin en önemlileri, "sivil ve askeri kurumların birleştirilmesi" ve "Kürt haklarının anayasada tanınması"ydı.

Daha önce müzakereler özerk yönetimin kendi özelliklerini korumakta ısrarcı olmadı, Şam’ın merkezi devlet sisteminde ısrar etmesi, Özerk Yönetim’in de ademi merkeziyetçilik istemesi gibi çeşitli engellerle karşılaşmıştı.

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi’nden bir heyet, 7 Ekim’de Suriye Hükümeti ile bir araya gelmek üzere Şam’a ziyaret gerçekleştirmişti. Heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Dış İlişkiler Komitesi Eş Başkanı İlham Ahmed ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) Komutanı Rohilat Efrin yer almıştı. Suriye Hükümeti cephesinden ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani görüşmeye katılmıştı.

Bu temas, 6 Ekim’de Rojava’da yapılan ve Mazlum Abdi, İlham Ahmed, Rohilat Efrin’in yanı sıra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da katıldığı toplantının hemen ardından gerçekleştirilmişti.