Başbakan Barzani, Fransa Büyükelçisini kabul etti

4 saat önce

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çevre projelerine gösterdiği ilgiyi takdirle karşıladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, bugün (14 Ekim 2025 Salı günü) Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem'in de hazır bulunduğu görüşmede, Irak ve bölgeki durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü ele alındı.

Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına ve federal yapısına saygı temelinde federal hükümetle en iyi ilişkiye sahip olmak ve Irak genel bütçesinde bölge için özel bir bütçe sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Başbakan Barzani, ayrıca Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatına ilişkin varılan anlaşmanın iki taraf arasındaki sorunların çözümüne yol açmasını temenni etti.

Fransa Büyükelçisi ise Başbakan Barzani'yi reform projelerinden dolayı tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çevre projelerine gösterdiği ilgiyi takdirle karşıladı.