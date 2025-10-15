Neçirvan Barzani, Kral Charles'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü münasebetiyle Erbil'de düzenlenen etkinliğe katıldı.
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosluğu, Kral 3. Charles'ın doğumunun 76'ncı yılını Erbil'de kutladı.
Etkinlik, Neçirvan Barzani'nin yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kral'a uzun ömür ve Birleşik Krallık'a başarılar diledi.
Charles Philip Arthur George, 14 Kasım 1948'de doğdu. Charles, annesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından 8 Eylül 2022'de Birleşik Krallık tahtına çıktı.