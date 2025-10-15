Netanyahu: "Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse, kıyamet kopacak"

4 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde "kıyametin kopacağını" söyledi.

Netanyahu, ABD merkezli haber kanalı CBS’e verdiği bir röportajda, Gazze’deki ateşkes sürecine değinerek, "Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Hamas’ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu, "Birincisi, Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze'de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze'ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur." dedi.

Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanacaklar konusunda, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın sarf ettiği sözlere atıfta bulunan Netanyahu, "O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız." diye konuştu.

Netanyahu, bölgede barışın tesis edilmesinin, "İsrail halkına, bölge halkına ve dünya halklarına verilebilecek en büyük hediye olacağını" söyledi.