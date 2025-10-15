Irak'ta bir milletvekili adayı aracında suikasta uğradı
Siyade Koalisyonu milletvekili adayı Sefa Meşhedani, Bağdat'ta suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Siyade Koalisyonu üyelerinin açıklamasına göre 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Bağdat İl Meclisi üyesi ve seçim adayı Sefa Meşhedani öldürüldü.
Milletvekili adayı Sefa Meşhedani'nin bu sabah içinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Aracın patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın patlama anı anbean kameralara yansıdı.