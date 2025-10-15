Asrın Hukuk Bürosundan İYİ Parti'ye yanıt: Barış ve Kardeşlik kazanacak

5 saat önce

Asrın Hukuk Bürosu, İYİ Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerini “alçaklık” ve “teröristlik” olarak nitelendirdi.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dün TBMM’de bir provokatörün kurduğu iğrenç cümleleri, son günlerde Sayın Öcalan ve DEM Partili siyasetçiler şahsında Barış ve Demokratik Toplum sürecine dönük geliştirilen saldırı kampanyasının kirli bir uzantısı olarak görüyoruz.” denildi.

Açıklamann devamında, şu sözlere yer verildi:

“Sözü hiç uzatmayalım: Alçaklık; ucuz şahsi ve siyasi menfaatler uğruna bu ülkenin on yıllardır özlenen barış çabasını dinamitlemeye çalışmaktır.

Teröristlik; ırkçı egemen kibriyle Kürde had ve hakaret bildirmeye kalkışıp, Türk ve Kürdün bir arada yaşama çabasına karşı savaş çığırtkanlığı yapmaktır.

Kandan beslenmek isteyenler, bu ülkenin sürekli kendi içinde çatışmasını, kendini içten içe tüketmesini hevesle arzulayanların temsilcileridir; bu toprakların değil!

Halkımız müsterih olsun. Barış kuruculuğu ve iradesi bu tür provokatörlerin ve provokasyonların kirletemeyeceği bir siyasi mesafede ve değerdedir."

Açıklamanın sonunda, barış ve kardeşliğe vurgu yapılacak, "Kan emicilere inat, Barış ve Kardeşlik kazanacak…" ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Dün TBMM'de İYİ Partili Turhan Çömez ile DEM Partili Pervin Buldan arasında "Terörsüz Türkiye" tartışması yaşanmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez yaptığı konuşmasında TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a yönelik, "Sayın Buldan, sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk; bir tanesi Meclis Başkanvekilliği, bir diğeri de milletvekilliği. Şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz ve savaş meydanlarında kurulmuş bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir Mecliste çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın, sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok; yapamazsınız bunu, bu son derece yanlış." demişti.

Pervin Buldan ise Çömez'e cevabında, "Biz bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz, size konuşmuyoruz. Biz bu ülkede anneler ağlamasın diye çalışıyoruz. Biz bu ülkede gencecik insanlar toprağın altına girmesin diye çalışıyoruz. Biz bu ülkede çocuklarımız ölmesin diye çalışıyoruz. O yüzden sizin söylediklerinizin hiçbir hükmü yoktur bizim yanımızda." ifadelerini kullanmıştı.

Buldan "barış" demeye devam edeceklerini belirterek, "Bu işi yürütmeye devam edeceğiz. İstediğiniz kadar söyleyin, istediğiniz kadar karşı çıkın, umurumuzda değil. Bakın, sizin bir milletvekiliniz Mehmet Mustafa Gürban, buradan teşhir ediyorum. Mehmet Mustafa Gürban, iki gün önce bana Twitter'dan cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum. Buyurun, buyurun, nereye koyuyorsanız koyun" şeklinde konuşmuştu.