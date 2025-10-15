Neçirvan Barzani ve Bedil Koalisyonu lideri seçim hazırlıklarını görüştü

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Bedil Koalisyonu lideri Adnan Zurfi, Irak'taki durum ve Parlamento seçimlerini ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin 15 Ekim Çarşamba günü, Bedil Koalisyonu lideri Adnan Zurfi'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Irak'taki durum ve yaklaşan Parlamento seçimleri ele alındı.

Siyasi sürecin ve seçimlerin başarısının ve seçimlere geniş katılımın önemi konusunda mutabık kalan Neçirvan Barzani ve Zurfi, Irak'ta barışın ve istikrarın sağlanması ve zorlukların aşılması için siyasi partiler ve toplumlar arasında iş birliğinin önemini vurguladı.