Barzani Ofisi'nden Sefa Meşhedani suikastına kınama

46 dakika önce

Barzani Ofisi, Siyade Koalisyonu seçim adayı Sefa Meşhedani’nin ölümüne neden olan suikastı en sert şekilde kınayarak, “böyle bir eylemin toplumdaki uzlaşı ve istikrarı tehdit ettiğini” belirtti.

Barzani Ofisi, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü (dün), Bağdat İl Meclisi üyesi ve Siyade Koalisyonu seçim adayı Sefa Meşhedani’nin aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi üzerine hayatını kaybettiği suikastı en sert şekilde kınadı.

Sefa Meşhedani’nin yakınlarına ve üyesi olduğu Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer’e başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, bu tür eylemlerin toplumun huzur ve istikrarına tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, suikastı düzenleyenlerin ortaya çıkarılıp adalete teslim edilmesi istendi.