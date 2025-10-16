Ahmet Türk: Halk endişeli, devlet barış sürecinin ruhuna uygun adımlar atmalı

5 saat önce

Kürt siyasetçi Ahmet Türk, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, Selahaddin Demirtaş’ın tahliyesini istemediği iddialarını yalanlarken, halk arasında barış süreciyle ilgili bir endişe oluştuğunu ve sürecin içeriğine uygun adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Ahmet Türk, MA’ya verdiği röportajda barış sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, “Uzun yıllardan sonra Öcalan yeni bir dönemin kapısını açarak, sorunların artık demokratik yöntemlerle çözümü ve diyalog ortamıyla Kürt halkının demokratik taleplerinin yerine getirilmesi konusunda önemli bir kapı araladı. Elbette ki bu işin sabırla yürütülmesi gerektiğini biliyoruz.” dedi.

“Bence bu dönemde bunu sabote edecek bir güce sahip değiller.” diyen Ahmet Türk, “Evet, bu projenin başarıya ulaşması konusunda Kürtler çok samimi bir duruş gösteriyor. Çok açık bir duruş gösteriyor. Ama iktidardan da bu samimi açık duruşun gösterilmesi beklentisi içinde insanlar. Bunu da görmemiz lazım. İnanıyorum ki bu, bugün olur, yarına kalmaz.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, “Öcalan, Demirtaş’ın tahliyesini istemiyor” iddialarını şu sözlerle yalanladı:

“Bu, süreci baltalamaya yönelik bir şey. Asla böyle bir şey. Ne konuşulmuş, ne görüşülmüş, ne de böyle bir şey var. Yani Öcalan, Kürt mücadelesinde emek veren bütün siyasilerin bugün özgürleşmesi konusunda bir çaba gösteriyor. Yani şimdi bunu kullanmak isteyenler aslında Kürtler arasında bir çatışmayı, bir bölünmeyi, bir tartışmayı istedikleri için bunu gündeme getiriyor. Bunun farkındayız biz. Öyle bir şey asla söz konusu olmaz.

Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına bile itiraz eden bir hükümet var. Yani burada insanlar elbette ki ya “bu nasıl iş” diyor. Bir tarafta bir barış sürecini yürüteceksiniz. Hele hele bir fırsat doğmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Selahattin Demirtaş’ın bir an önce tahliye edilmesini istiyor, ama buna direniyorsunuz. İşte bu çelişkiler insanların kafasını karıştırıyor. Açık söyleyeyim benim de kafam karışık.

Evet, sabırla ve inatla bu süreci yürüten yoldaşları destekliyoruz. Ama gerçekten bu konuda sorular da kafamızdan eksilmiyor. Bunu görmemiz lazım. Şimdi AİHM bir fırsat yaratıyor hükümete aslında. Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için bir fırsat yaratıyor ama bunu tepiyorsunuz. E şimdi gelin bunu halka anlatın. Herkes bizi sorguluyor. Nasıl bir şey diyor? Nasıl bir süreç yürütülüyor diye eleştiriler getiriyor.”

Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün Türkiye demokrasisine katkı sunacağı görüşünü paylaşan Ahmet Türk, “Demokrasi mücadelesinin geleceği boyutlara bağlı. Toplumun değişim ve dönüşümünü sağlayacak adımların atılması veyahut o inancın yükseltilmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Kürtler arasında diyalog ortamının sağlanmasının önemine işaret eden Türk, Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği son ziyarette KDP ve KYB’den yakın bir ilgi gördüklerini ve memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kürtlerin özgürleşmesinin Türkiye halklarını özgürleştireceğini savunan Ahmet Türk, “Kürtlerde önemli aktörler var. Mazlum Ebdî, İlham Ehmed, Foza Yusif, Salih Müslim, Asya Abdullah gibi Kürt siyasi aktörleriyle bir diyalog kurup, Türkiye'ye davet edebilirsiniz. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Onların fikirlerini dinleyebilirsiniz. Yani kazanmaya yönelik bazı adımların atılması gerekiyor. Şimdi bu görülmeyince Kürtlerde bir endişe doğuyor. Türkiye'nin Kürtlerin oradaki özgür gelecekleri için çaba göstermesi gerekiyordu.” dedi.

Devletin şeffaf olması ve sürecin ruhuna uygun adımlar atması gerektiğini belirten Türk, “Ama halkta sizin de söylediğiniz gibi bir endişe, bir güvensizlik var. Özellikle bu endişe ve güvensizliğin ortadan kaldırılması için daha açık bir siyasetin, politikanın gündeme gelmesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.