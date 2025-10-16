Yaşar Güler'den Gazze açıklaması: Görev gücünde yer almaya hazırız

4 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Gazze’ye insani yardımlarını sürdüreceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmesinde, Türk askerinin Gazze'deki görev gücünde olup olmayacağını konusunda değindi.

Türkiye'nin NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5'te yer aldığını hatırlatan Güler, şunları kaydetti:

"NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi,

Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık. 70 yılı aşkın süredir NATO Müttefiki bir ülke olarak katıldığımız bu toplantılarda, hem İttifak gündemindeki konularda hem de bölgesel konulardan Avrupa Güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede milli tutum ve değerlendirmelerimizi muhataplarımıza ilettik."

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından Gazze'de insanlar göç ettirildikleri yerlere dönmeye başladı.

Bu gelişmenin ardından ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden, iki tarafla uygulamayı takip ve koordine edecek bir görev gücü oluşturulacağı açıklanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını söylemişti.