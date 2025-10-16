İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 6 yaralı

3 saat önce

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 9 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgeyi hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı.

Mercayun'da bir İsrail İHA'sı halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi.

İsrail ait bir İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü.

İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da saldırı düzenlenen noktalar arasında olduğu kaydedildi.

Hedef alınan GWB'ye ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail ateşkesi ihlal etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in "sivil tesisleri" hedef aldığını belirterek, geçtiğimiz yıl varılan ateşkesi ihlal ettiğini aktaran Aoun, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok etmek, ekonomik toparlanmayı engellemek ve ulusal istikrarı zayıflatmak amacıyla sistematik bir politikanın parçasıdır." dedi.