Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Diyarbakır'a ziyaret

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş’un Diyarbakır’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretiyle saha çalışmalarına başlanacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda Kurtulmuş, bugün Diyarbakır’da temaslarda bulunacak.

Numan Kurtulmuş’un kentteki programı netleşti. Programa komisyon üyelerini de davet etti. Program Komisyon Başkanlığının ve sekreteryasının bir çalışması. Tüm komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşmeyecek.

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bedirhanoğlu, Kurdistan24’e verdiği demeçte, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Kürt meselesinin çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon kuruldu.” dedi.

Komisyonun ilk kez Ankara dışında bir toplantı yapacağını ve bunun Diyarbakır’da olacağını kaydeden Bedirhanoğlu, “Bu ziyaret, sürece olan güveni güçlendirecektir. Tüm taraflar söz ve eylemlerine dikkat etmelidir. Tüm taraflar olumlu bir dil kullanmalı ve bunu inşa etmek için tavır almalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sur İlçe Başkanlığından Eyüphan Kaya, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Diyarbakır ziyareti, bu şehrin Türkiye'de Kürt kökenli olması nedeniyle önemli olup, sürecin ilerletilmesi adına atılmış iyi bir adımdır.” açıklamasını yaptı.

Siyasetçiler, Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinin önemli bir mesaj vereceğini ve süreçte olumlu adımlar atılmasına vesile olacak yeni bir aşamanın başlangıcı olacağını söylüyor.

- Barış süreci

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır silahlarını yaktı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nin kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.

-Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

PKK’nin silah yaktığı barış süreci çerçevesinde Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'te ilk toplantısını yaptı.

İlk toplantıda komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi ve 12 maddelik çalışma usul ve esasları oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon ikinci toplantısını 8 Ağustos Cuma günü yaptı. Bu toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, PKK'nin silah bırakma süreciyle ilgili komisyona bilgi verdi.

Parlamentoda grubu olan ve temsil edilen tüm siyasi partilerin yer alması hedefiyle 51 kişi olarak belirlenen komisyon, İYİ Parti üye vermediği için 48 üyeyle çalışmaya başladı.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulan ve kabul edilen bir öneriyle, İYİ Parti’den boşalan 3 kişilik üye kontenjanı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) arasında dağıtıldı.

AK Parti komisyon üyeliğine Denizli Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ı, CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ı ve DEM Parti, Celal Fırat’ı görevlendirdi.