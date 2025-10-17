Rami Abdurrahman: Suriye, Kürdistan Bölgesi'nin deneyiminden faydalanmalı

3 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, Suriye’deki toplumların Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) güvendiğini, ancak Suriye ordusuna hiç güvenmediğini söyledi.

SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, 17 Ekim Cuma günü Kurdistan24'e verdiği demeçte, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu değerlendirdi.

Entegrasyonla ilgili henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını sadece ön mutabakatın sağlandığını kaydeden Abdurrahman, “Zira şu anki Suriye ordusunun sadece adı var, SDG ise fedakarlıklarda bulundu ve DAİŞ’e karşı cesurca savaştı.” dedi.

Rami Abdurrahman, “ABD ve bölge ülkeleri olarak Suriye'nin bölünmesini istemiyor, bu nedenle Suriye topraklarının bütünlüğünü destekliyor.” diye konuştu.

Dürzi ve Alevilerin SDG’ye güvendiğinin altını çizen Abdurrahman, “Ancak mevcut Suriye Hükümetine hiç güvenmiyorlar çünkü ordu, terör listesinde yer alan bir dizi grubun bir araya gelmesinden oluşuyor.” açıklamasını yaptı.

Suriye ordusunda yabancı savaşçıların yer almaması gerektiğini savunan Rami Abdurrahman, Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette ilişkin, “Kürdistan Bölgesi’nde önemli ilerlemeler kaydedilmiş. Tüm topluluklar ve dinler özgürce ve sorunsuz bir şekilde bir arada yaşıyor. Suriye, Kürdistan Bölgesi'ndeki birlikte yaşama deneyiminden faydalanmalıdır.” dedi.