Mazlum Abdi: Şam ve SDG entegrasyon konusunda anlaştı

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) GenelKomutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan görüşmelerde tarafların “birleşme mekanizması” üzerinde anlaşmaya vardığını belirtirken, SDG’nin bireysel olarak değil bir bütünlüklü askeri güç olarak yeni Suriye ordusuna entegre olacağını bildirdi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD merkezli AP’ye (Associated Press) yaptığı açıklamada, Suriye Hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından tarafların “prensipte bir anlaşmaya” vardığını duyurdu.

Aylar süren tıkanıklığın ardından bu durumun önemli bir siyasi ve askeri dönüm noktası olduğunu belirten Abdi, şu ifadeleri kullandı:

“On binlerce askerimiz ve iç güvenlik gücümüz var. Bu güçler, küçük gruplar gibi tek tek değil, Savunma Bakanlığının belirlediği kurallara göre oluşturulacak askeri birlikler halinde ulusal orduya katılacak.”

Şam yönetimiyle kurulan ortak komitenin Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililerle çalışacağını kaydeden Abdi, komitenin birleşmenin hukuki, idari ve askeri esaslarını belirleyeceğini söyleyerek, SDG savaşçılarının ve komutanlarının ordu ve Savunma Bakanlığında “üst düzey pozisyonlar” alacağını söyledi.

Abdi, “DAİŞ’e karşı on yıldan fazla süren mücadelemiz, askerlerimizin büyük bir tecrübe kazandığını gösterdi. Bu deneyim, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sunacak.” ifadelerini kullandı.

SDG Genel Komutanı, mart ayında Şam yönetimiyle varılan anlaşmanın uygulanmasının, 14 yıllık iç savaşın ardından ülke genelinde istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Son aylarda Süveyda ve Lazkiye’de yaşanan mezhep temelli saldırıların kuzeydoğudaki halkta endişe yarattığını belirten Abdi, “Tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğu bir sistem kurulmadıkça bu tür olaylar tekrarlanabilir.” dedi.

SDG’nin hedefinin ülke içinde birlik temelinde adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu söyleyen Mazlum Abdi, şu sözleri sarf etti:

“Biz birleşik bir Suriye içinde, yetkilerin merkez ile eyaletler arasında paylaşılmasını savunuyoruz. Bu, ayrışma değil, adaletli bir yönetişim modelidir. Anlaşmaya göre Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm sivil, ekonomik ve askeri kurumlar Şam merkezli yapıya entegre edilecek.”

Abdi, Türkiye’nin sürece nasıl yaklaşacağına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Eğer Suriyeliler kendi aralarında anlaşırsa, Türkiye’nin müdahale etmesi için hiçbir gerekçe kalmaz. Ankara’nın da son dönemde bu konuda bir esneklik gösterdiğini gözlemliyoruz.”