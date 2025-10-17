Kurtulmuş: Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak

25 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, kardeşlik, adalet ve demokrasinin Türkiye’nin geleceğini kuracağı mimarinin üç temel ana sütunu olduğunu belirterek, “Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak."

Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesinin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Diyarbakır büyük Kürt medeniyetinin yeşerdiği, geliştiği, büyüdüğü bir kenttir.” diyen Kurtulmuş, doğu ile batı arasındaki sentezi Mezopotamya ile Anadolu kıtası arasındaki sentezi en iyi şekilde gerçekleştirmiş olan nadide şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dünyada belki de en zor, en büyük türbülansların yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getireş Kurtulmuş, her gün yeni olaylarla, yeni çelişkilerle, çatışmalarla, gerilimlerle dünyanın hemen her bölgesinde, her yöresinde insanoğlunun mücadele ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, “Türkiye artık terörü geride bırakacak inisiyatifleri kullanarak adaleti, demokrasiyi ve kardeşliği güçlendirerek yoluna devam edecek. Böylece iç cephesini tahkim eden bir anlayışla dosta düşmana karşı samimi bir birlik ve beraberliği ortaya koyacak ve bölgesinin istikrar üreten bir ülkesi olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Son zamanlardaki gelişmelerin önemli bir umut kapısı açtığını, önemli bir fırsatı karşılarına çıkardığını savunan Kurtulmuş, Türkiye'nin, tarihinin yaklaşık 50 yılını terörle mücadele ile geçirdiğini, on binlerce insanın öldüğünü, bu insanların gencecik yaşta toprağa girdiğini kaydetti.

"Türkiye alternatif maliyetleriyle birlikte en az 2 trilyon dolarını bu mücadelede harcamıştır." diyen Kurtulmuş, artık bunların geride kalması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Barış sürecine de değinen Kurtulmuş, “Türkiye'de bir daha kan dökülmemesini, bir daha insanların huzursuz olmamasını ve barış içinde yaşamasını sağlayacak bir sürecin kapılarının sonuna kadar açıldığını biliyoruz ve bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. En başından en sonra söyleyeceğimi söyleyeyim. Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak." diye konuştu.

“Türkiye'nin tarihi, Türkiye'deki Türklerin tarihi olduğu kadar Kürtlerin de tarihidir.” diyen Kurtulmuş, kardeşlik, adalet ve demokrasinin Türkiye’nin geleceğini kuracağı mimarinin üç temel ana sütunu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Artık biz bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz” diyerek, silahların yerini dostluk ve kardeşliğin alması gerektiğinin altını çizdi.