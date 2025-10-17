Putin'den Trump görüşmesi sonrası güvenlik konseyi toplantısı

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, Putin'in dün (16 Ekim) akşam Trump ile telefonda görüştüğünü anımsattı.

Uşakov, "Görüşmenin hemen ardından Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyelerini Kremlin'de toplayarak, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüş alışverişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaklaşık 2,5 saat telefonda görüşmüştü.

Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Budapeşte’nin olası bir Rusya–ABD zirvesine ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, “Viktor Orban, Budapeşte’de olası bir Rusya–ABD zirvesinin düzenlenebilmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.” denildi.