32 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iki hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceği ve görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayışın hakim olduğu bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, görüşmenin, Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkati çekip, "Putin'in, Trump'ı Orta Doğu'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmek istediğini" kaydetti.

Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Rusya'ya yönelik söyleminin değişmesine ilişkin, "İki lider, daha önce de en üst düzeyde doğrudan diyaloğun sürdürülmesini reddetmedi, buna ilgi duyduklarını ve hazır olduklarını açıkladı. Elbette görüşmenin içeriği, basına kapalı kalmalı. İki Başkan arasındaki görüşmenin amacı da bu." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktaran Peskov, "Rus tarafının, bu konudaki pozisyonu Putin tarafından açıkça aktarıldı" dedi.

Peskov, Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuştu.

"Putin-Trump zirvesi neden Macaristan'da yapılacak?" yönündeki soruya Peskov, "Bu tür kararların karşılıklı olarak alındığı" yanıtını verdi.

Macaristan'ın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu ancak kendi ulusal çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Peskov, Putin ile Trump'ın buna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu ancak Avrupa'nın Kiev yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını belirtti.