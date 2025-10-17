Süleymaniye-İstanbul seferleri kasım ayında başlıyor

1 saat önce

Türk Sivil Havacılık Kurumunun uçuş takvimine göre Türk Hava Yolları, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına uçuşlarını önümüzdeki ayın başında yeniden başlatacak.

Türk Hava Yollarının Süleymaniye Uluslararası Havalimanına gönderdiği programda, İstanbul-Süleymaniye arasındaki karşılıklı uçuşlar 3 Kasım 2025'te yeniden başlayacağı belirtildi.

Süleymaniye Havalimanı Halkla İlişkiler ve Medya Departmanı, önümüzdeki ay uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte Süleymaniye Uluslararası Havalimanı ile İstanbul, arasında haftada dört uçuş gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye’nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyduğu yasak, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin 9 Ekim 2025’te Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik yasak kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Süleymaniye Uluslararası Havalimanından 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin havalimanına yönelik uçuş yasağına ilişkin NOTAM duyurusu, Türk Sivil Havacılık Kurumu tarafından NOTAM’ın küresel web sitesinden kaldırdığı ifade edilmişti.

Daha önce Ankara’nın defalarca uzattığı yasak kararı, en son 6 Ekim 2025'te 3 ay süreyle uzatılmıştı.