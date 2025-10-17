Öcalan'dan "umut hakkı" talebi: "Devletin atması gereken bir adımdır"

1 saat önce

Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan'ın "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir." dediğini duyururken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim 2024’te PKK lideri Öcalan’a örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısında konuşması" için çağrı yapmıştı. Bunun üzerine barış süreci için adımlar atılmış, PKK Süleymaniye’de silah yakmış, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu.

Süreç devam ederken, 17 Ekim 2025 Cuma günü, Asrın Hukuk Bürosu, 13 Ekim 2025’te Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutsaklarla yaptıkları ziyarete dair yazılı açıklama yaptı.

Öcalan'ın “umut hakkı” değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; ‘Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.’ diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır." ifadeleri yer aldı.

Konuya dair AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil." açıklamasını yaptı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise Öcalan'ın salıverilmesi amacıyla 18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Diyarbakır’da yürüyüş düzenleneceği belirtildi.