Suudi Arabistan: El-Hadise Sınır Kapısı üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi
Suudi Arabistan ile Ürdün arasındaki El-Hadise Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 3 uyuşturucu kaçakçılığının engellenmesiyle 302 bin 255 adet captagon hap ele geçirildi.
Suudi Arabistan Gümrük Vergi ve Zekat Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, engellenen 3 uyuşturucu kaçakçılığı girişiminde kaçakçıların ele geçirilen uyuşturucu haplarını sınırdan geçen araçların içine gizlediği belirtildi.
İlk engellenen girişimde, kamyonun yakıt deposunun içine gizlenmiş 261 bin 630 captagon hapı bulunduğu kaydedilirken, ikinci kaçakçılık girişiminde uyuşturucu sevkiyatı yapan kişinin 31 bin 325 hapı diş sağlığında kullanılan ekipmanların arasına koyarak vücuduna sardığının tespit edildiği bildirildi.
Üçüncü kaçakçılık girişimiyle Suudi Arabistan'a sokulmaya çalışılan 9 bin 300 captagon hapın sanat tablolarının arasına gizlendiği aktarıldı.
Captagon haplarının yakalanmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ithalat ve ihracat üzerindeki gümrük kontrolünü sıkılaştırmaya devam ettiği vurgulandı.