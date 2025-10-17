DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Öztürk'e 6 yıl 4 ay hapis cezası
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında görülen karar duruşmasında toplam 6 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
2016 yılında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması 17 Ekim'de görüldü.
Duruşmaya Berdan Öztürk katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.
Dosya hakkında karar veren mahkeme heyeti, DEM Parti Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "örgüte yardım” suçlamasından 4 yıl 6 ay, “Örgüt propagandası” suçlamasından ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Böylece Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada toplam 6 yıl 4 ay hapis cezası verildi.