Bağdat'ta bir milletvekili adayının ofisine saldırı: 1 yaralı

3 saat önce

Azim Koalisyonu milletvekili adayı Musenna Azawi'nin Bağdat'taki ofisine düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Milletvekili adayı Musenna Azawi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yusufiye bölgesindeki ofisimize düzenlenen ve bir kardeşimizin yaralanmasına yol açan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında, "Saldırıdan sonra ahlaki değerlerden yoksun fotoğraf çekimi, iftira, tehdit ve hakaret girişimleri gibi eylemleri de kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, bu tür eylemlerin onları yakınlarına hizmet etmekten, onların yanında samimiyetle ve sorumlulukla durmaktan alıkoyamayacağı vurgulandı.

Hukukun en üstün olduğuna ve saldırganların er ya da geç eylemlerinin cezasını çekeceğine inandıklarına işaret edildi.