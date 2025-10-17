İYİ Partili Taş'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kürtçe konuşma tepkisi

"Derhal istifa etmeli"

2 saat önce

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi'ndeki Kürtçe konuşmasına tepki göstererek, Kurtulmuş'un istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ekim'de Diyarbakır ziyareti kapsamında Dicle Üniversitesinde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılmıştı.

Burada kürsüye çıkan Kurtulmuş, bir Kürtçe şiir okumuştu.

İYİ Parti Milletvekili Taş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kurtulmuş’un Dicle Üniversitesinde yaptığı Kürtçe konuşmaya tepki gösterdi.

Kurtulmuş'un davranışının Anayasa'nın 3. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddesinin ihlali olduğunu savunan Türkeş Taş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanı olarak yaptığınız Anayasa'nın 3. maddesi ile TBMM iç tüzüğünün 96. maddesini açıkça çiğnemektir! Amacınız her fırsatta dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak mıdır? Anayasayı açıkça çiğneyen bir Meclis Başkanı derhal istifa etmelidir."