İran: Nükleer anlaşma konusu artık BM gündeminden çıkarılmalı

55 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2015 tarihli nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı kararında öngörülen 10 yıllık sürenin bugün itibarıyla sona erdiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2015 tarihli nükleer anlaşma ve BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamında belirlenen 10 yıllık sürenin bugün itibarıyla sona erdiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararda yer alan tüm hükümler ile İran’ın nükleer programına yönelik sınırlamaların ve ilgili mekanizmaların geçerliliğini yitirdiği belirtilerek, "2231 sayılı kararın süresinin dolmasıyla birlikte İran’ın nükleer meselesi BMGK gündeminden çıkarılmalı ve İran’ın barışçıl nükleer programına, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf diğer nükleer silahsız ülkelerle aynı şekilde muamele edilmelidir." denildi.

Açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerinin BMGK gündemine alınmasının amacının programın barışçıl niteliğinden emin olunması ve askeri amaç taşımadığının garanti altına alınması olduğu hatırlatılarak, "Bu hedef tamamen gerçekleşmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından aksi yönde hiçbir rapor yayımlanmamış, Avrupalı taraflar İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD’nin baskılarına rağmen İran’ın yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair bir tespit yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İran’ın nükleer anlaşma kapsamında ek yükümlülükler üstlenmesine rağmen haksız yaptırımlara maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "Buna karşın üç Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği ve ABD, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin taahhütlerini yerine getirmemiştir. 2231 sayılı kararda yer alan nükleer anlaşma çok taraflı diplomasinin önemli bir başarısıydı, ancak ABD’nin 2018’de sorumsuzca anlaşmadan çekilmesi ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini ihlal etmesi bu kazanımın değerini azaltmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD’nin baskısıyla hareket ettiği ve anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kötüye kullanarak BMGK’nın süresi dolmuş kararlarını yeniden yürürlüğe koyma girişiminde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu adım yasa dışı olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Bu üç ülkenin attığı adımlar, nükleer anlaşmayı sürekli ihlal eden taraflar olarak hiçbir şekilde meşru kabul edilemez. BMGK Sekretaryası da bu yasa dışı girişimleri onaylama veya tanıma yetkisine sahip değildir, bu yetki yalnızca Konsey’e aittir." denildi.