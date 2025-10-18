Uluslararası Af Örgütü: İran’da bu yıl 1000’den fazla kişi idam edildi

1 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, İran’da 2025 yılı başından bu yana 1000’den fazla kişinin idam edildiğini bildirirken, Birleşmiş Milletler'in (BM) İran’ın infaz politikasına müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Hussein Baoumi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“BM üye devletleri, İran yetkililerinin şok edici infaz dalgasıyla, bu durumun gerektirdiği ivedilikle yüzleşmelidir. 2025 yılının başından bu yana İran’da günde ortalama dört kişi olmak üzere 1000’den fazla insan infaz edildi. 2022 yılındaki Kadın, Yaşam, Özgürlük protestolarından bugüne, yetkililer ölüm cezasını halk arasında korku yaymak, muhalefeti bastırmak ve ötekileştirilen toplulukları cezalandırmak için gitgide araçsallaştırdı. Bu yıl infazlar, 1989’dan beri görülmemiş boyutlara ulaştı.”

Uyuşturucu bağlantılı suçlarda ölüm cezasının uygulanmasının “uluslararası hukuka aykırı biçimde” sürdüğünü ve infazların “işkence ve zorla itiraf” yöntemlerinin ardından geldiğini belirten Baoumi, “Ölüm cezasının, İran’ın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olarak uyuşturucuyla bağlantılı suçlar için kullanılması korkunç bir hızla devam ediyor. İnfazlar, yaygın işkence ve zorla ‘itiraf’ ettirme uygulamalarıyla birlikte, kapalı kapılar ardında görülen tamamen haksız yargılamaların ardından gerçekleştiriliyor.” dedi.

İran yönetiminin infazları “normalleştirmeye çalıştığını” aktaran Af Örgütü yetkilisi, bu durumun toplum üzerinde derin bir travma yarattığını ifade etti.

BM üyesi devletleri İran’daki infazlara karşı açık bir tutum almaya çağıran Baoumi, “BM üye devletlerini acilen, Üçüncü Komite’nin İran Konulu İnteraktif Diyalog toplantısında sözlü açıklamalar da dahil konuyu gündeme getirmeye çağırıyoruz. Devletler, İran yetkililerinden tüm infazların acilen durdurulmasını, haksız yargılamaların ardından verilen ölüm cezalarının bozulmasını, uyuşturucuyla mücadele yasalarının ölümcül hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını ve ölüm cezası tamamen kaldırılıncaya dek infaz erteleme yasası çıkarılmasını talep etmelidir.” sözlerini sarf etti.