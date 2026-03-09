NATO, Türkiye'ye yönelen ikinci füzenin imha edildiğini doğruladı

1 saat önce

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türkiye hava sahasına yönelen bir füzeyi etkisiz hale getirdiklerini resmen doğruladı. Bu olay, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan bölgesel gerilimin başlangıcından bu yana Türkiye’yi hedef alan ikinci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

NATO Sözcüsü Allison Hart, 9 Mart 2026 Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO, Türkiye'ye yöneltilen bir füzeyi bir kez daha başarıyla imha etmiştir." dedi.

İttifakın üye ülkelerini koruma konusundaki tam kararlılığını vurgulayan Hart, "NATO, her türlü tehdide karşı tüm müttefiklerini savunmak için yüksek teyakkuz halindedir." ifadelerini kullandı.

Aynı gün Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise teknik detaylara yer verildi. Bakanlık, İran topraklarından ateşlendiği tespit edilen balistik füzenin NATO savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu. İmha edilen füzenin parçalarının Kuzey Kürdistan sınırları içerisindeki Antep kenti kırsalına düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu son gelişme, bölgedeki askeri çatışmaların derinleştiği ve güvenlik risklerinin en üst seviyeye çıktığı bir dönemde yaşandı. NATO’nun bölgedeki hava sahası gözlem ve savunma faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bildiriliyor.