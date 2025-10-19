İsrail ordusu: Ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edeceğiz

2 saat önce

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek." denildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürülerek, "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve ateşkes sürecine kadar, 2 yılı aşan katliamlarında Gazze'de en az 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail Hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.