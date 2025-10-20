Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye teslim edildi

2 saat önce

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 suçlunun Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 500 suçlunun bu kabine döneminde Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kırmızı bültenle aranan R.R., T.B. ve Y.E.A.'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirten Yerlikaya, hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenlerin bir bir yakalanıp Türkiye'ye geri getirildiğini kaydetti.

Milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürdüğünün altı çizildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen birimleri tebrik etti.