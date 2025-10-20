Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

2 saat önce

Özgür Çelik oy çokluğuyla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanı seçildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim Pazar günü Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlendi.

Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ve çok sayıda partili katıldı.

Oy sayımı sonrası 540 geçerli oyun 536’sını alarak yeniden İl Başkanı seçilen Çelik, "Katılan, emek veren herkese teşekkür ederim. İl Kongremiz bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır. Sizlere yeni bir başlangıç vadediyoruz." diye konuştu.