İsrail: İran ile savaşımız henüz bitmedi

26 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Suriye’de girdiğimiz topraklardan çıkmayacağız. İran ile savaşımız henüz bitmedi.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail merkezli Kanal 14’e yaptığı açıklamalarda gündeme dair açıklamalar yaptı.

Suriye ile ilgili konuşan Netanyahu, “Suriye’de girdiğimiz topraklardan, Golan Tepelerinden çıkmayacağız. Suriye’de ele geçirdiğimiz Hermon Dağı’nda kalmaya devam edeceğiz. Suriyelilerle ülkenin güneybatısını silahsızlandırmak ve Dürzilerin güvenliğini sağlamak için anlaşma yapmak istiyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz aylarda İran’a hava saldırısı düzenleyen Netanyahu, “Gözümüz İran’ın üzerinde, İran ile savaşımız henüz bitmedi. İran’a karşı tetikteyiz.” ifadelerini kullandı.