KDP milletvekili adayı: Parlamentoda Peşmerge'nin hak ve mali haklarını savunacağız

5 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak Parlamentosundaki ana gündem maddelerinden biri, Irak ordusu gibi Peşmerge güçlerinin hak ve mali haklarının sağlanmasıdır.

KDP milletvekili adayları, Peşmerge'nin Irak savunma güçlerinin bir parçası olması nedeniyle, Peşmerge'nin hak ve haklarının sağlanması için çalışacaklarını söylüyor.

Milletvekili adayı Xelil Xoşnaw, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Peşmerge'nin hak ve mali haklarını ihlal edenlerin şikayet edilmesi gerektiğini belirterek, "Ber bütçe yasasıyla birlikte Peşmerge güçlerinin hak ve yetkileri bir maddede düzenleniyor, ancak Bağdat hiçbir zaman maaş, silah ve eğitim malzemesi gibi hak ve yetkileri sağlamaya yanaşmadı." dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların çözümü, anayasaya uyulmasına ve yasaların olduğu gibi uygulanmasına bağlı.

Milletvekili adayı Ferhad Xeyat ise Parlamentodaki önemli yasaların henüz yürürlüğe girmediğini kaydederek, bölgelere ayrılmış bir federal konseyin olması gerektiğini belirtti.