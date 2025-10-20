Pirde Destanı’nın üzerinden 8 yıl geçti

4 saat önce

Haşdi Şabi ve Irak ordusunun 20 Ekim 2017’de Kerkük’ün Pirde beldesinde Peşmerge güçleri tarafından püskürtülmesinin üzerinden 8 yıl geçti.

16 Ekim’de Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler ile Kerkük’ü ele geçiren Iraklı güçler, Erbil’e doğru ilerlerken Peşmerge’nin güçlü direnişiyle karşılaştı.

Yoğun saldırılara rağmen Peşmerge güçleri, Pirde’de geçit vermedi.

Haşdi Şabi’nin Pirde saldırısında DAİŞ’e karşı kullanılmak üzere verilen ABD yapımı Abrams tankları da kullanılmıştı. Ancak Peşmerge güçleri, bu tankları imha ederek, saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Pirde’deki destansı direniş, Mahmudiye, Sihela, Mahmur ve diğer bölgelerde başarıyı beraberinde getirdi.

Kürdistan’ın siyasi statüsünün ortadan kaldırılması hedefiyle 16 Ekim’de başlatılan saldırı, 20 Ekim’de Peşmerge’nin direnişiyle sonuçsuz bırakıldı.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin 16 Ekim 2017’de Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelere saldırısı, Peşmerge’nin Pirde’deki direnişiyle son bulmuştu.