CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal üzerinden CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

CHP Grup Başkanvekili Başarır, 39. Olağan Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi." demişti.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Başarır, şu sözleri sarf etmişti:

"Tutuklansak da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de, tehdit edilsek de, çatlasa da, patlasa da, beyefendi çıldırsa da, beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."