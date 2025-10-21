Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Sanae göreve başladı

3 saat önce

Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae yemin, resmen görevine başladı.



Kyodo ajansının haberine göre iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri (LDP) Takaiçi için Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda tören düzenlendi.

Törende, İmparator Naruhito'nun huzurunda yemin eden Takaiçi, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak resmen göreve başladı.

Başbakanlık Genel Sekreteri Minoru Kihara, kabine üyelerini açıkladı. Buna göre, LDP milletvekili Satsuki Katayama Japonya'nın ilk kadın Maliye Bakanı olurken, Kimi Onoda Ekonomik Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Japonya'nın ABD ile gümrük tarifesi müzakerelerini yürüten Ryosei Akazava Ticaret Bakanı, Şinciro Koizumi Savunma Bakanı, Toşimitsu Motegi de Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

İçişleri ve İletişim Bakanı Yoşimasa Hayaşi, Adalet Bakanı Hiroşi Hiraguçi, Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Yohei Matsumoto, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Keniçiro Ueno, olarak belirlendi.