Başkan Barzani ve Türkiye Büyükelçisi Erbil ile Ankara arasındaki ilişkileri görüştü

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile siyasi durumu, Erbil ile Ankara arasındaki ilişkileri ve Irak Parlamento seçimlerini ele aldı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Mesud Barzani'nin 21 Ekim 2025 Salı günü Pirmam'da Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun da katıldığı görüşmede, Irak ve genel olarak bölgedeki siyasi durum, yaklaşan Irak Parlamento seçimleri ve siyasi partiler arasındaki ilişkiler ele alındı.

Her iki taraf da yeni hükğmet kabinesinin kurulması ve Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı aracılığıyla ihracat sürecini görüştü.

Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.