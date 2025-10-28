DEM Parti, Hüda Kaya hakkında verilen tutuklama kararına tepki gösterdi

"Haksız ve hukuksuz bu karar derhal bozulmalıdır!"

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) önceki dönem millevekili Hüda Kaya hakkında verilen tutuklama kararına tepki göstererek, "Hüda Kaya’ya yönelik haksız ve hukuksuz bu karar derhal bozulmalıdır!" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirmişti.

DEM Parti Kadın Meclisi tarafından bugün (28 Ekim 2025 Salı günü) yapılan açıklamada, karar tepki gösterilerek, şu ifadelere yerildi:

"Hüda Kaya yoldaşımız hakkında hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle verilen 1,5 yıl hapis cezasını kabul etmiyoruz. Hüda Kaya’ya yönelik haksız ve hukuksuz bu karar derhal bozulmalıdır!"