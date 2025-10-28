Hüda Kaya hakkında tutuklama kararı

3 saat önce

Hakkında 1,5 yıl hapis cezası istemi bulunan eski milletvekili Hüda Kaya'nın dosyasının istinaf tarafından onaylanarak tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, konuya dair X hesabından paylaşım yaptı.

Müvekkilimiz Hüda Kaya'nın tekrar hapsedilmesi siyasi bir intikamdır.

Bu karar, 28 Şubat'ın gölgesinde verilmiş, akıl ve hukuk tutulması niteliğindedir.

Hakkında 1,5 yıl hapis cezası istemi bulunan müvekkilinin dosyasının istinaf tarafından onaylanarak tutuklama kararı verildiğini duyuran Leventoğlu, paylaşımında, şunları kaydetti:

“Müvekkilimiz Hüda Kaya, 2022 yılında haksız yere tutuklanarak Çanakkale Cezaevi’nde bulunan ve akabinde tüm suçlamalardan beraat eden oğlu Cihad Ebrari’yi milletvekili sıfatıyla ziyaret etmiş, bu ziyarette olağan dışı ölçüde engel ve zorlukla karşılaşmıştır. Müvekkilimiz Hüda Kaya, kendisi ve ailesi yıllarca farklı cezaevlerinde bulunmuş yüzlerce kez ziyaret eden ve edilen biri olarak mevzuata ve cezaevi işleyişine tamamen hakimdir. İdare tarafından kendisi ve oğlu kasıtlı biçimde türlü baskı ve keyfi uygulamaya maruz bırakılmışlardır.

Aylar sonra bu ziyaretle ilgili kurumdan çıkış sırasında çantasında telefon olduğu tespit edildiği gerekçesiyle müvekkil hakkında dava açıldığını ögrendik. Yargılama sürecinde, tüm detayları en somut delillerle defalarca ortaya koymuş olmamıza rağmen, müvekkilimiz akıl ve hukuk tutulması niteliğinde bir kararla 1,5 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir.”

Zilan Leventoğlu, devamında şunları ifade etti:

“28 Şubat'ın gölgesinde verilen bu ceza siyasidir. Yaklaşık 30 yıl önce 28 Şubat sürecinde başörtüsü eylemleri nedeniyle darbeci vesayet rejiminin mahkemesince, müvekkilimiz hakkında verilmiş, bugün artık hükümsüz hale gelmiş bir mahkumiyeti gerekçe göstererek, cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmeden, doğrudan infaz kararı verilmiş ve müvekkil hakkında istinaf onayı ile hapis dışında hiçbir seçenek bırakılmamıştır. Bu, tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız bir uygulamadır.

Müvekkilimize 10 gün içinde cezaevine teslim olması tebliğ edilmiştir. Ancak biz, bu hukuksuz cezaya karşı hukuki dayanaklarımızla, cezanın cezaevinde değil ev hapsi seklinde infaz edilmesi için gerekli başvuruları yapacağız. Hüda Kaya'ya yönelik bu siyasi baskı, intikamcı yaklaşım ve yargı eliyle yürütülen hukuksuz uygulamaların artık son bulması gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Sürecin takipçisi olacağız ve tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”

Eski milletvekili Hüda Kaya ise X hesabından yaptığı paylaşımda, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” ifadesini kullandı.