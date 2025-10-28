Kamal Muhammed: SOMO'ya 5,5 milyon varilden fazla petrol teslim ettik

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed, petrol ihracatının başlangıcından bu yana Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) 5,5 milyon varilden fazla petrol teslim ettiklerini söyledi.

Kemal Muhammed, 28 Ekim 2025 Salı günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte petrol ihracatı ve elektrik sektöründeki güncel verileri aktardı.

Kürdistan Bölgesi'nin elektrik altyapısının 8 bin 200 MW üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kemal Muhammed, Kürdistan Bölgesi'nin mevcut elektrik ihtiyacının yaklaşık 3500 MW olduğunu söyledi.

Elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 55'inin 24 saat elektrik hizmetinden yararlandıklarına dikkat çeken Kemal Muhammed, yakın gelecekte Zaho, Soran ve Raperin bağımsız idarelerinin 24 saat elektriğe kavuşacağını belirtti. Kemal Muhammed, ayrıca hükümetin, 2020 yılı sonuna kadar tüm Kürdistan Bölgesi'ne 24 saat elektrik sağlamayı planladığını sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi'nin SOMO'ya teslim ettiği petrol miktarıyla ilgili olarak da, Muhammed, şunları söyledi:

"Petrol ihracatının başlangıcından bu yana SOMO'ya 5,5 milyon varilden fazla petrol teslim ettik."

İki buçuk yıldan uzun süre petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başlamıştı.