Netanyahu'dan Gazze’ye "yoğun saldırı" düzenleme talimatı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne derhal "güçlü" saldırılar düzenlenmesi talimatını verdi.
Netanyahu, 28 Ekim Salı günü, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından Hamas'ın ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek orduya, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı düzenleme talimatı verdi.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." denildi.
Söz konusu toplantı İsrail’in Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından yapıldı.