Mesrur ​​Barzani: KDP bu seçimde de büyük bir zafer elde edecek

"KDP, Kürdistan halkının anayasal haklarını korumak için Bağdat'ta güçlü olmalı"

36 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, Irak Parlamento seçimlerinin ve 275 numaralı listeyle yarışan KDP'nin başarısının önemini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 28 Ekim Salı günü Duhok'ta KDP Teşkilat Bürosu ile bir araya geldi.

KDP Başkan Yardımcısı, toplantının başında katılımcıları selamlayarak, Irak Parlamento seçimlerinin ve KDP'nin bu seçimlerde başarılı olmasının önemini vurguladı.

Kürdistan halkının anayasal haklarını korumak için KDP'nin Bağdat'ta güçlü olması gerektiğininin altını çizen Mesrur Barzani, KDP'nin yalnızca Kürdistan halkının haklarını değil, aynı zamanda federal sistemi, demokrasi deneyimini ve Irak'taki tüm toplulukların haklarını da savunduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, konuşmasının bir başka bölümünde, Allah'a, Kürdistan halkına ve KDP destekçilerine güvenerek, KDP'nin bu seçimde de büyük bir zafer elde etmesini umduklarını belirtti.