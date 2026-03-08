Başkan Barzani: Şehit Welat'ın ve diğer şehitlerin kanı yerde kalmayacak

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Hükümetine yasa dışı gruplara bir sınır koymasını çağrısı yaparken, "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak." vurgusunda bulundu.

Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (8 Mart 2026 Pazar), dün gece Erbil Uluslararası Havalimanına düzenlenen İHA saldırısı sonucu şehit olan Welat Tahir'in taziyesine katıldı.

Burada basına yaptığı açıklamada bölgedeki gergin duruma ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılara değinen Başkan Barzani, "Görüldüğü üzere tüm bölge karmaşık bir süreçten geçiyor. Biz en başından beri Kürdistan'ı bu savaş ve kargaşadan uzak tutmaya çalıştık." dedi.

Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılardan duyduğu derin endişeyi dile getiren Başkan Barzani, "Maalesef bazı yasa dışı grupların bize sataştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında Irak'taki karar verici mercilere seslenen Başkan Barzani, "Bağdat'taki federal hükümet, Parlamento ve Irak'ın siyasi güçlerinden, bu suçlulara bir sınır koymalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamasının sonunda Kürdistan vatandaşlarına güvence veren ve suçluların bedel ödeyeceğini vurgulayan Başkan Barzani, sözlerini "Kürdistan halkını temin ederiz ki, şehit Welat'ın ve diğer şehitlerin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesiyle tamamladı.