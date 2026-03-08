Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi yoktur

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların devam etmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirterek, Irak Hükümetine suçlulara "sınır koyması" çağrısında bulundu.

Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (8 Mart 2026 Pazar), dün gece Erbil Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen İHA saldırısında şehit olan Welat Tahir’in taziyesine katıldı.

Basına açıklamalarda bulunan Başbakan Barzani, Şehit Welat Tahir’in ailesine, Başkan Barzani’ye ve Kürdistan halkına başsağlığı dileyerek, "Şüphesiz bu, Kürdistan’ın ne ilk ne de son şehididir." dedi.

Saldırıları sert bir dille kınayan Mesrur Barzani, bu eylemlerin hiçbir gerekçesi olmadığını, sadece Kürdistan'a ve halkına duyulan derin kin ve nefretten kaynaklandığını belirtti.

Başbakan, "O şovenistler bilmelidir ki, Kürdistan Bölgesi'ne karşı takındıkları bu düşmanca tavır, Kürdistan halkının hafızasından silinmeyecektir." vurgusunu yaptı.

Irak Hükümeti ve Parlamentosunu tavır almaya ve suçlulara sınır koymaya çağıran Başbakan Barzani, "Ne yazık ki bu eylemleri gerçekleştiren gruplar, halen Bağdat hükümeti tarafından finanse edilmekte, maaşları ödenmekte ve silahlandırılmaktadır." eleştirisinde bulundu.

Başbakan Barzani sözlerine şöyle devam etti:

"Bu teröristlerin artık Kürdistan’a saldırmamasını ve bizi zorla başka bir tutum almak zorunda bırakmamalarını talep ediyoruz. Saldırıların devam etmesini ve şehitlerimizin kanının yerde kalmasını asla kabul etmeyeceğiz. Kürdistan'ı savaş ve kargaşadan uzak tutmak için her türlü çabayı gösteriyoruz; ancak Başkan Barzani'nin de ifade ettiği gibi her şeyin bir sınırı vardır. Federal hükümetin devreye girerek suçlulara bir sınır koymasını ve onlara verdiği desteği kesmesini umuyoruz."

Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman komşu ülkeler için tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını yineleyen Başbakan Barzani, uluslararası toplumu Kürdistan Bölgesi’nin korunmasına yardımcı olmaya çağırdı.

Elektrik sorunuyla ilgili de konuşan Başbakan, problemin hükümetten kaynaklanmadığını, petrol ve gaz üretim şirketlerinin üretimi düşürmesi nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Başbakan, savaşın sona ermesiyle durumun normale dönmesini ve sorunun en kısa sürede çözülmesini umduklarını ifade etti.