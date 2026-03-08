Başkan Barzani: Peşmerge'ye saldırılar ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik kışkırtmalar devam etmemeli

55 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, "Direniş" adı altında Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını hedef alan saldırılara karşı Irak Hükümetini ve Koordinasyon Çerçevesi'ni göreve çağırdı. Kürt halkının barışçıl olduğunu ancak meşru müdafaa hakkından asla vazgeçmeyeceğini belirten Başkan Barzani, sabrın da bir sınırı olduğu uyarısında bulundu.

Başkan Mesud Barzani, bugün (8 Mart 2026 Pazar) Kürdistan Bölgesi'ne yönelik devam eden saldırılara ilişkin kamuoyuna bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajının başında, Kürt halkının tarihsel duruşuna dikkat çekerek, "Tarih boyunca Kürdistan halkı asla savaş yanlısı olmamış; her zaman barış ve birlikte yaşamdan yana tavır almıştır. Kürdistan’a bir savaş dayatıldığında ise sadece meşru müdafaa hakkını kullanmıştır; bu tutum, halkımızın köklü barış kültüründen kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerginliklere ve Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırılara değinen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

"Kendilerini 'direniş' (Muqawama) adı altında tanımlayan bazı grup ve tarafların, asılsız bahane ve sloganlarla Kürdistan Bölgesi’nin sivil alanlarına, ekonomik altyapısına ve Peşmerge üslerine saldırma cüretini göstermesi son derece şaşırtıcıdır. Bu, açık bir kışkırtma girişimi olduğu gibi, vatandaşların haklarına, Kürdistan Bölgesi’nin istikrar ve güvenliğine yönelik net bir saldırıdır."

Mesajının devamında saldırıların faillerine ve Irak'taki ilgili taraflara sert bir uyarıda bulunan Başkan Barzani, "Herkes şunu iyi bilmelidir ki; sabrın da bir sınırı vardır. Peşmerge, hiçbir taraftan gelecek zulmü ve baskıyı asla kabul etmemiştir." dedi.

Irak Hükümetine, Parlamentoya ve siyasi taraflara, özellikle de "Koordinasyon Çerçevesi"ne çağrıda bulunarak, bu saldırılara bir sınır koymak için ciddiyetle harekete geçmelerini isteyen Başkan Barzani, "Bu kışkırtmaların devam etmesi, vahim sonuçlar doğuracaktır." uyarısında bulundu.

Başkan Barzani mesajının sonunda, saldırılarda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, Kürdistan halkına da güvence vererek, şu sözleri sarf etti:

"Kürdistan’ı savaş ve felaketlerden uzak tutmak, halkın huzur ve güvenliğini korumak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zafer, şüphesiz Kürdistan halkının olacaktır."