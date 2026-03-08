Hizbullah: İsrail'in Hayfa Deniz Üssü ve Nahariya kentini vurduk

2 saat önce

Hizbullah, İsrail'in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Nahariya kenti ile Hayfa’daki deniz üssünü bombaladığını duyurdu.

Hizbullah, bugün (8 Mart 2026, Pazar) yaptığı açıklamada, "İsrail'in kuzeyindeki Nahariya yerleşim birimine İHA’larla saldırı düzenlendiği" belirtilirken, bu bölgenin son birkaç saat içinde ikinci kez hedef alındığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, İHA saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hayfa kentinde bulunan Hayfa Deniz Üssü’nün de gelişmiş füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah, söz konusu saldırıların, İsrail’in Lübnan’daki onlarca kasaba ve yerleşim birimini hedef alan bombardımanlarına bir yanıt olduğunu vurguladı.

Lübnan-İsrail cephesindeki bu askeri tırmanış, bölgedeki çatışmaların son birkaç gün içinde en üst seviyeye ulaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.